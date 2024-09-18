عباس يوجه بفتح المستشفيات الفلسطينية فى لبنان لاستقبال جرحى التفجيرات

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أعلن سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه بفتح كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفار الطواقم الطبية في لبنان.

وقال السفير الفلسطيني- في تصريح أوردته وكالة الانباء اللبنانية الثلاثاء- "فتحنا كافة المستشفيات الفلسطينية واستنفرنا كل الطواقم الطبية في لبنان سواء التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أو الموجودة في المخيمات، من أجل استقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم".

وأضاف أن الرئيس عباس وجه باستقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم من أجل التخفيف عنهم وتقديم كل ما هو ممكن لمساعدتهم ووجه الفلسطينيين في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى والمصابين من اللبنانيين.

كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلة وإصابة أكثر من 2800 آخرين في تفجير أجهزة اتصال من نوع "بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية.