طلاب جامعة حلوان يشاركون بانطلاق مشروع "بداية" بالعاصمة الإدارية

كتب محمد صبحى

شارك طلاب جامعة حلوان في فعاليات انطلاق المشروع القومي "بداية جديدة لبناء الإنسان" بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا المشروع الطموح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تنمية القدرات البشرية على مستوى الجمهورية.

ويستهدف المشروع القومي للتنمية البشرية تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل جميع الفئات العمرية وتغطي كافة محافظات مصر. ويعكس هذا المشروع رؤية القيادة السياسية الطموحة نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تضافر جهود كافة وزارات وجهات الدولة، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقد تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان واسرة من اجل مصر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة.

تعد مشاركة طلاب جامعة حلوان في هذا الحدث المهم خطوة إيجابية تعكس وعي الشباب المصري وحرصهم على المساهمة في جهود التنمية الوطنية، وتؤكد على الدور الحيوي للجامعات المصرية في دعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وبناء مستقبل أفضل لمصر، حيث تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى إعداد برنامج عمل شامل يركز على تنمية الإنسان المصري وترسيخ الهوية الوطنية، مما يسهم في تحقيق نهضة شاملة على كافة الأصعدة.