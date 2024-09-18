ضبط نادٍ صحى لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم ممارسة الأعمال المنافية للآداب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة نادٍ صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف النادى المشار إليه أمكن ضبطه وبصحبته ( 4 سيدات ، 4 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية) ، وبحوزتهم (9 هاتف محمول – مبلغ مالى – 5 دفتر حجز – أقراص وعبوات دوائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.