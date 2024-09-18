ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات أمن (الإسماعيلية- البحيرة – الدقهلية – القليوبية) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، وبحوزته 19 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش وضبط 3 عناصر إجرامية " لـ 2 منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الخانكة، لقيامهم بإعادة تدوير وتصنيع مخدرى "الإستروكس - الحشيش الإصطناعى" والإتجار بهما، وبحوزتهم (10,5 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 4,5 كيلو جرام لمخدر الشادو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة – لتر من الكيتامين المخدر - مجموعة من خامات وأدوات التصنيع- 3 قطع سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 15,220 مليون جنيه.

