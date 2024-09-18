ضبط كيان تعليمى غير مرخص يمنح الطلاب شهادات وهمية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة لقيامها بالإحتيال على المواطنين وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام القائمين على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات وهمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان المشار إليه وضبط (المديرة المسئولة، مقيمة بالقليوبية) وبالتفتيش فى حضورها عثر على (عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية – دفتر استمارات حجز "كورس").



وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وإرتكابها المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.