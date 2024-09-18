ضبط سيدة بثت مشهدا تمثيليا لانتحارها لزيادة نسب المشاهدات على التيك توك

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تظهر خلاله سيدة تقوم بمحاولة الانتحار، وإحداث إصابة نفسها برقبتها باستخدام "آلة حادة".

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، باستدعائها وبمناظرتها تبين عدم وجود اية إصابات ظاهرية بها، وبمواجهتها بالفيديو المشار إليه قررت بافتعالها محاولة الانتحار، وإصابة نفسها بـ (كتر) ووضع كمية من صبغة حمراء على رقبتها والادعاء بإيهامها كريمتها أنها قد تتخلص من حياتها إذا حاولت الخروج من المنزل، فى إطار زيادة نسبة المشاهدات على ذات التطبيق للتربح مالياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.