ضبط سائق لاتهامه بالتحرش بسيدة فى المعادى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عامل لقيامه بارتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من شخصين وسيدة "اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول" بتضررهم من أحد الأشخاص يستقل "دراجة نارية" لقيامه بالتحرش بالسيدة حال سيرها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة القسم) والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.