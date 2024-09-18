ضبط تجار عملة غسلوا 70 مليون جنيه فى شراء الوحدات السكنية

كتب محمود عبد الراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (70 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



