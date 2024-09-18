بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، تفعيل برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، وذلك فى إطار حرص الجامعة الأهلية على تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة فى عملية التنمية المستدامة للوطن من خلال تفعيل برامج علمية متميزة.

وأوضح رئيس الجامعة أن برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية يستهدف إعداد خريج متميز يعمل في مجال الصناعات الثقيلة والخفيفة والمتوسطة للمناطق الصناعية المختلفة، ويعد هذا البرنامج فريدا من نوعه على مستوى منطقة مصر الوسطي، حيث تم إنشاؤه بالتنسيق مع قطاعات الصناعة المختلفة بهدف تأهيل الخريج للعمل بجميع قطاعات الصناعة والإنتاج وخاصة مصانع البلاستيك والإسمنت، والصناعات الدوائية، والصناعات البتروكيمياوية، وصناعة النسيج، صناعة الأصباغ، والمنظفات والمطهرات، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب، والمخصبات والمبيدات الزراعية، والأعلاف والأسمدة.