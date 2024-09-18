رئيس الوزراء: مصنع بيكو صرح صناعى عملاق يتم إنشاؤه على أرض مصر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، لافتتاحه بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع.



وقال رئيس الوزراء، أن المصنع صرح صناعى عملاق يتم إنشائه على أرض مصر وهى واحد من الشركات العالمية الكبرى.

وتابع أن الحكومة استهدفت 3 شركات عملاقة ومنها شركة هايير وبيكو والشركة الثالثة هى شركة بوش.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافى لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلى له وافتتاحه فى أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.



أحدث الأجهزة داخل المصنع



الطتور مصفى مدبولى والفريق كامل الوزير يتفقدون مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



المنتجات داخل المصنع



جانب من الجولة



جانب من جولة رئيس الوزراء



جولة رئيس الوزراء داخل مصنع بيكو



جولة رئيس الوزراء فى مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



جولة رئيس الوزراء فى مصنع بيكو



رئيس الوزراء مسطفى مدبولى والفريق كامل الوزير فى جولة داخل مصنع بيكو



رئيس الوزراء يستمع الى شرح داخل مصنع بيكو



مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية



مصنع بيكو



منتجات متميزة



منتجات مصنع بيكو



مؤتمر رئيس الوزراء داخل مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية