حملات مرورية لضبط التكاتك والسرفيس المخالف بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق ، لضبط مركبات التوكتوك المخالفة للترخيص وخطوط السير كذلك التأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب المحددة لسيارات السرفيس لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمتها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قام العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة لمرور الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة و المخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم و أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من التكاتك بشوارع المدينة بمنطقة القومية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة للمواقف التابعة للديوان العام بتشكيل لجنة مكبرة بمنطقة الزراعة ، كذلك عمل منفذ على مدخل قرية الشوبك لضبط سيارات السرفيس المخالفة العاملة على خطوط المحافظات ومراكز وقرى المحافظة ، كذلك سيارات السرفيس الداخلي لمتابعة عدم تجزئة الخطوط الداخلية والتنبيه علي جميع السائقين بالإلتزام بسعة السيارة من الركاب وتعريفة الركوب المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للائحة التشغيل حيال السيارات المخالفة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الإنضباط لشوارع المدينة .

