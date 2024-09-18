جامعة قناة السويس تستضيف طلاب 32 جامعة فى مؤتمر "الجامعات المصرية"

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن إفتتاح المؤتمر الأول لطلاب الجامعات المصرية والذي ينظمه الإتحاد المصري للجامعات وتستضيفه جامعة قناة السويس.

وأضاف "مندور" أن المؤتمر يُعد منصة مثالية لتبادل الأفكار بين الطلاب والمهتمين بالرياضة الجامعية، لافتاً إلى أنه يتضمن مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والورش التدريبية والأنشطة الرياضية.

يُقام المؤتمر الذي شارك به 100 طالب وطالبة من 32 جامعة تحت عنوان: "الشباب ومستقبل الرياضة الجامعية" خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من المؤتمر هو توفير منصة مثالية من المهتمين بالرياضة الجامعية، كما رحب بوفود الجامعات المشاركة متمنياً لهم أقامة سعيده في جامعة قناة السويس ، مطالباً بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر الذي يضم مجموعة مميزة من ورش العمل والفعاليات.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية من داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

شهد المؤتمر - الدكتور مصطفى بيومي مستشار وزير التعليم العالي للتنمية المستدامة ونائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات، والدكتورة نيفين زايد عضو مجلس إدارة الإتحاد.

حضر الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ـ الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شريف فاروق أمين عام الجامعة ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى بيومي أن هذا المؤتمر يُعد خطوة هامة نحو تعزيز قدرات الشباب وتوسيع آفاقهم في مجال الرياضة الجامعية، مشيراً إلى أنه يوفر بيئة ملهمة، و محفزة تتيح للطلاب تبادل الأفكار وتجربة أساليب جديدة تساهم في نموهم الشخصي والمهني.

نسق للمؤتمر الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، و عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، والأستاذ محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

كما أعرب الدكتور أحمد كامل عن سعادته بأن تستضيف جامعة قناة السويس هذا الحدث الهام الذي ينظمه وزارة التعليم العالي والإتحاد المصري للجامعات، مشيراً إلى أن المؤتمر سيوفر فرصة كبيرة لطلاب الجامعات لتبادل التجارب واكتساب المعرفة في مجال الرياضة الجامعية، متمنياً أن يحقق المؤتمر

نتائج إيجابية تساهم في تعزيز الروح الرياضية وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

وأضاف الدكتور محمد غنيم أن إستضافة هذا المؤتمر يعكس مدى إهتمام جامعة قناة السويس بالأنشطة الطلابية، لافتاً إلى أنه من خلال هذا الحدث، نهدف إلى إلهام الطلاب وتحفيزهم على الابتكار في الرياضة الجامعية، مما يساهم في بناء مستقبل مشرق لرياضتنا الجامعية.

ضمت فاعليات اليوم الأول محاضرتين الأولى قدمها الدكتور مصطفي بيومي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة والثانية قدمها الدكتور تيمور سودان القائم بأعمال مدير إدارة التدريب بالاكاديمية الوطنية للتدريب

يستهدف المؤتمر طلاب الإتحاد وخاصة اللجنة الرياضية، وهناك العديد من المحاور التي يتناولها المؤتمر منها

علي سبيل المثال:

الرياضة والأمن القومي

الرياضة والتنمية المستدامة ، الرياضة والمرأة.

هذا ومن المنتظر أن يتم حفل تدشين مبادرة 100 يوم رياضة في نهاية فاعليات المؤتمر يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر.

