اليوم السابع
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تنظيم مارثون رياضي بمدينة العريش ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:50 م
تنظيم مارثون رياضي بمدينة العريش ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المارثون
العريش - محمد حسين

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نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة مارثون رياضي بمدينة العريش ، تحت شعار " سيناء اقوي بشبابها "، تحت رعاية وبمشاركة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

انطلق الماراثون من امام مبنى المحافظة ، وحتي الصاله المغطاه بالعريش لمسافة 1.8 كيلوم متر، فيما أقيمت عروض فنية و رياضية بالصالة المغطاة.
شارك المحافظ في مباراه لكره القدم بين الجهاز التنفيذي وقدامي اللاعبين.
وأكد محافظ شمال سيناء علي أهمية مبادرة السيد رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور،بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات.

 







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