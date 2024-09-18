ترقبوا بعد قليل.. بداية خسوف القمر الساعة 3:41 فجرًا وذروته 5:44

كتب محمود راغب

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، سوف يحدث خسوفاً قمرياً فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024م، وهو الحدث الفلكى الذى تشهده الكرة الأرضية بعد قليل ويرى فى مصر.

ويظهر الخسوف في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا، ويتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

وأشار معهد الفلك إلى توقيتات الخسوف من البداية للنهاية بتوقيت القاهرة، حيث بداية الخسوف شبه الظلى 3:41:07 am، وبداية الخسوف الجزئي 5:12:58 am، وذروة الخسوف الجزئي 5:44:18 am، ونهاية الخسوف الجزئى 6:15:38 am، ونهاية الخسوف شبه الظلى 7:47:27 am.



وسوف يُرى هذا الخسوف في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر ما يقابل 0,085 من طول قطره عند بلوغه نقطة الذروة. وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و 6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحاً، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.



