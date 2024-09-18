تذاكر لحفلات تايلور سويفت ومباريات أرسنال.. جدل واسع بسبب هدايا لكير ستارمر

كتبت رباب فتحى

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر عن حصوله على تذاكر وهدايا مجانية أكثر من زعماء الأحزاب الرئيسية الآخرين في الآونة الأخيرة، حيث تجاوز إجمالي ما حصل عليه الآن 100 ألف جنيه إسترلينى بعد الدعم الأخير من المتبرع لحزب العمال وحيد علي، وهى الخطوة التي أثارت جدلا واسعا فى أوساط السياسة البريطانية خاصة وإنها تضمنت هدايا عبارة عن ملابس لزوجة ستارمر، ولم يعلن عنها.

وقبل رئيس الوزراء ما يقرب من 40 مجموعة من التذاكر المجانية خلال فترة قيادته لحزب العمال، معظمها لمباريات كرة القدم ولكن أيضًا 4000 جنيه إسترليني من الضيافة في حفل تايلور سويفت و698 جنيهًا إسترلينيًا من تذاكر كولدبلاي في مانشستر.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه تم انتقاده هذا الأسبوع بسبب حجم الهدايا التي قدمها له اللورد علي، والذي دفع ثمن ملابس العمل بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني، والإقامة بقيمة تزيد عن 20 ألف جنيه إسترليني والنظارات بقيمة 2485 جنيهًا إسترلينيًا - خاصة وأن المتبرع حصل مؤقتًا على تصريح لدخول داونينج ستريت – مجلس الوزراء- بعد الانتخابات.

وكافحت الوزيرة أنجيلا إيجل، للدفاع عن قرار رئيس الوزراء بقبول الكثير من الهدايا المجانية عندما تم الضغط عليها على راديو تايمز يوم الثلاثاء. وعندما سُئِلت لماذا لا ينبغي له شراء نظارته الخاصة، بالنظر إلى راتبه، قالت إيجل: "أخشى أنني لست مسئولة عن القرارات التي يتخذها رئيس الوزراء".

وأضافت: "لقد أبدى رئيس الوزراء رأيه في ذلك ... في المرة القادمة التي تجري فيها مقابلة معه، يمكنك أن تسأله بنفسك. ليس لدي رأي".

وأثار قبول ستارمر للهدايا المجانية الدهشة بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز خلال الانتخابات أنه حصل على 76 ألف جنيه إسترليني فى صورة ضيافة وهدايا. ومنذ ذلك الحين، أعلن عن 4000 جنيه إسترلينى أخرى فى صورة تذاكر لحفل تايلور سويفت و20 ألف جنيه إسترلينى من الإقامة من اللورد على.