تحريات لكشف ملابسات مقتل حارس عقار خلال مشاجرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مقتل حارس عقار على يد نجل مالك العقار، خلال مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية مقتل حارس عقار، على يد نجل مالك العقار، بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.