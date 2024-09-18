اليوم السابع
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تجديد حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة 15 يوما

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:24 م
تجديد حبس لصوص الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة 15 يوما حبس ـ أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى القاهرة.

وطالبت جهات التحقيق، الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وكشفت جهات التحقيق، أن المتهمين لهما معلومات جنائية، واعترفا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" باستخدام دراجة نارية، وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب والتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها لعميلهما عاطل تم ضبطه، وبحوزته الهواتف المحمولة المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض، وكمية من الأقراص والمواد المخدرة.







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