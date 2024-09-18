اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بحيرة المنزلة من أشهر المعالم السياحية التاريخية فى محافظة الدقهلية.. صور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:00 ص
بحيرة المنزلة من أشهر المعالم السياحية التاريخية فى محافظة الدقهلية.. صور بحيرة المنزلة
الدقهلية شريف الديب

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تعد بحيرة المنزلة من أهم البحيرات الموجودة فى مصر، حيث تطل عليها أربعة محافظات، وهى الدقهلية ودمياط وبورسعيد، والشرقية، وهى تقع شمال محافظة الدقهلية، ومثل وجود البحيرة فى هذا المنطقة، إلى نمو العديد من الحرف المرتبطة بعملية الصيد داخل البحيرة.

 

وانتشرت حرف صناعة القوارب الخشبية بالمنطقة، وصناعة الغزل المستخدم فى عملية الصيد، وصناعة الثلج، وتصليح المواتير التى تستخدم فى القوارب السريعة، وتجارة الأسماك وانتشار الأسواق به، واصبحت المنطقة تشتهر بتلك الحرف المرتبطة بمهنة الصيد.


ومع اهتمام الدولة بتطوير للبحيرة بعد فترة كبيرة من الإهمال، وإزالة التعديات التى حدثت به على مر السنوات، أدت إلى انتعاش العمل بالبحيرة مرة أخرى، وتمثل البحيرة أهمية كبيرة لقطاع كبير من المواطنين بالمنطقة الشمالية بالمحافظة، حيث أنه مصدر رزق لهم، مما دفع الدولة إلى حل جميع المشكلات المزمنة فى البحيرة ومنها التلوث، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بإنشاء أكبر محطة تنقية على مصرف بحر البقر والذى يلقى بالمخلفات داخل البحيرة وزادت من التلوث به.


بالإضافة إلى تطهير البواغيز التى تغذى البحيرة من البحر الأبيض المتوسط، والتى تقوم بتحديد المياه داخل البحيرة مما ساعد فى دخول أنواع جديدة من السمك لم يكن موجود من قبل به.

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