انقطاع المياه عن بعض قرى مركز أجا بالدقهلية غدا لمدة 5 ساعات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساء ولمدة 5 ساعات عن المناطق التالية: برج نور الحمص، منشأة الأخوة، البهو فريك، شبرا البهو، السبخا، قرموط البهو، عزب البهو فريك.

وذلك نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بولي إيثيلين طريق أجا السنبلاوين، ما يستدعي توقف محطة رفع برج نور الحمص خلال فترة الأعمال.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، خلال فترة الانقطاع حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.