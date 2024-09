انفجار ضخم بضربة أوكرانية على مستودع أسلحة روسى.. فيديو

قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، الأربعاء، إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيّرة على منطقة تفير الروسية تسبب في تدمير مستودع أسلحة في المنطقة يضم صواريخ وقنابل موجهة وذخائر مدفعية.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أضاف أن الطائرات المسيّرة تسببت في حدوث "انفجار قوي للغاية"، في مستودع كبير للإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بلدة توروبتس.

Telegram footage captures Ukrainian drone attack on Toropets in Russia's Tver region. Russian state media had suggested it was a major arsenal for conventional weapons.https://t.co/hamLRvfhkS pic.twitter.com/0lRN9lGroQ