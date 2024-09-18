اليوم السابع
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انفجار ضخم بضربة أوكرانية على مستودع أسلحة روسى.. فيديو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:37 م
انفجار ضخم بضربة أوكرانية على مستودع أسلحة روسى.. فيديو الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات

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قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، الأربعاء، إن هجوما شنته أوكرانيا بطائرات مسيّرة على منطقة تفير الروسية تسبب في تدمير مستودع أسلحة في المنطقة يضم صواريخ وقنابل موجهة وذخائر مدفعية.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أضاف أن الطائرات المسيّرة تسببت في حدوث "انفجار قوي للغاية"، في مستودع كبير للإدارة الرئيسية للصواريخ والمدفعية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في بلدة توروبتس.

 

 

وتابع "المستودع كان يضم صواريخ مخصصة لأنظمة صواريخ إسكندر التكتيكية وأنظمة صواريخ توشكا يو التكتيكية وقنابل جوية موجهة وذخائر مدفعية".

وأردف أن الحريق الناجم عن الهجوم غطى منطقة بمساحة 6 كيلومترات.

وقال حاكم منطقة تفير في منشور إن رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق. ولم يذكر ما الذي تشتعل فيه النيران.

 







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