انطلاق عمل مبادرة "بداية" بالقليوبية.. وتسليم كراسى متحركة لذوى الهمم

القليوبية إبراهيم سالم

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بدء أعمال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء، ومديرى المديريات الخدمية، والشيخ سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالقليوبية، والقمص يوحنا ممثل الكنيسة.

وفى كلمته أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أننا شهدنا بالأمس فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى المصرى، وخلال فترة التحضير لإطلاق المبادرة حرصت محافظة القليوبية على إجراء كل التنسيقات اللازمة لبدء فعاليات المبادرة على أرض الواقع، وذلك عن طريق تحقيق التكامل بين كل القطاعات الخدمية المعنية بالتنمية البشرية سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدنى أو الجامعة أو الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية.

وتابع المحافظ أنه فى ضوء اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان من كل الجوانب فإن المبادرة سوف تعمل من خلال آليات منسقة ومتكاملة فى كل المجالات، التى يمكن أن يكون لها مردود إيجابى فى بناء شخصية الإنسان المصري، وأهمها التعليم والصحة والثقافة والرياضة والرعاية الاجتماعية والخطاب الدينى وبناء القدرات والمهارات المؤهلة لسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار المحافظ إلى أنه من خلال العمل على تنفيذ تلك الآليات بالتكامل بين كل الجهات فمن المنشود أن يتم تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الموارد المتاحة ليشعر بها المواطن فى أسرع وقت، هذا إلى جانب تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بما يحقق الشعور بالرضا لدى المواطن المصري.

وبالتوازى مع الاهتمام بالقطاعات الخدمية تحرص المبادرة على التركيز على الجانب الإنسانى والثقافى والتوعوى للنهوض بالمستوى الفكرى والأخلاقى والرياضى وبناء المهارات، لخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ولتكون نواة جديدة لتحقيق التنمية والتقدم المنشود لبلدنا الغالية مصر.

وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أن جامعة بنها ستظل بيت خبرة لمحافظة القليوبية، وأنها تسعى لتسخير كل إمكانياتها البشرية والبحثية لخدمة أبناء المحافظة من خلال تنظيم القوافل الطبية والبيطرية والزراعية بقرى المحافظة.

وشهد اللقاء عروض لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم سلم المحافظ 20 كرسى متحرك لذوى الهمم من أبناء المحافظة، ثم تفقد معدات الاصطفاف حيث تضمن 30 سيارة من مراكز المدن والمديريات الصحة والعمل والتضامن والشهر العقارى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.



انطلاق عمل مبادرة بداية جديدة بالقليوبية



تسليم الكراسي المتحركة



تفعيل مبادرة بداية جديدة بالقليوبية