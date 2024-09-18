انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمكتبة مصر بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق أولى فعاليات المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمكتبة مصر العامة للأطفال ذوي الهمم، شملت تنظيم أنشطة وفاعليات يوم ترفيهي، وكشف طبي، وخدمات بمكتبة مصر العامة، وعروض فنية، وكرتون أطفال، فقرات ترفهية؛ ليكون يوم الفرحة لذوي الهمم، تحت شعار "يوم الفرحة".

تضمنت الفاعليات عروض مسرحية بقاعة سينما الأطفال، وورش عمل، وتنورة للأطفال مقدمة من مؤسسة أسامة طارق لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشارك في الفاعليات أيضا حضانة A.B.C بأجا، ومؤسسة أسامة طارق للتوحد، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بأجا، وجمعية فجر الإسلام ببلقاس، وجمعية الطفولة والنهوض بالأسرة بطلخا، وجمعية السلام الاجتماعية بمنية النصر، ومركز براءة للتوحد بأجا، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالمنصورة، ومركز بسمة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة بتمي الأمديد، وذلك بالتعاون والتنسيق بين تضامن الدقهلية، ومكتبة مصر العامة، ومؤسسة راعي مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وإشراف، وحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رباب عبد المؤمن، مدير مكتبة مصر العامة، وليلى عبد العزيز، مدير إدارة التأهيل الإجتماعي.