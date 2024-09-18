انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .. والعظمى بسوهاج 36 درجة

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشرا من محافظة سوهاج، حيث شهدت المحافظة انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، بالإضافة إلى شعور المواطنين ليلا ببرودة الطقس، وسجلت محافظة سوهاج على عكس ما كان يحدث في الأيام الماضية 36 درجة للعظمى.

هذا وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024، في مصر، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء: حالة الطقس نهارًا حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

أما عن الظواهر الجوية توجد شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر فدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 23 والعظمى 34، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 34، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 35، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 36، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 28 والعظمى 38.سوهاج ، اخبار مصر ، اخبار المحافظات ، حالة الطقس ، طقس سوهاج ، الأرصاد الجوية ، درجات الحرارة ، العظمى ، الصغرى.