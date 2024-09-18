الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تطلق مشروع تعاون إنمائي جديد مع المكسيك

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وقعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على مشروع (تعزيز برنامج الشراكة بين اليابان والمكسيك 2030) مع حكومة المكسيك في العاصمة مكسيكو سيتي، وهو مشروع للتعاون الفني يستهدف إقامة علاقة شراكة جديدة في أمريكا اللاتينية تقوم على مفاهيم "التعاون مع البلدان النامية كشركاء متساوين" و"التعاون المشترك في التعلم وإيجاد الحلول".

وأوضحت (جايكا) - في بيان، أن المناطق المستهدفة من المشروع ليست المكسيك وحدها بل أيضا دول أمريكا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي في المنطقة، ومناطق أخرى، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وغيرها من المناطق.

وأضاف البيان أن فترة تنفيذ المشروع المخطط له تبلغ 48 شهرًا على أن تتولى الوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي (أمكسيكيد) تنفيذه بالتعاون مع مؤسسات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع من شأنه المساهمة في أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ومن بينها الهدف الخامس الذي يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف الـ13 الذي يتعلق بالعمل المناخي، والهدف الـ17 الذي يتعلق بالشراكات من أجل تحقيق الأهداف.