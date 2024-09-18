اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المجلس الوطنى الفلسطينى يدين قصف إسرائيل مدرسة ابن الهيثم شرق غزة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:00 م
المجلس الوطنى الفلسطينى يدين قصف إسرائيل مدرسة ابن الهيثم شرق غزة غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم "الأربعاء"،بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق غزة، والتي تأوي نازحين أجبروا على ترك منازلهم بعد تدميرها.


وذكر المجلس - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن تعامل دول العالم مع الإحتلال الإسرائيلي وكأنه فوق القانون،هو السبب الرئيس وراء استمرار انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ووقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة،والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتطهير العرقي.


وكانت مصادر محلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، انتشال 8 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى، بينهم عدد من الأطفال والنساء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصابات "الخطيرة جدا" وصلت إلى مستشفى المعمداني في المدينة.







غزة

قطاع غزة

العدوان على غزة

فلسطين

المجلس الوطنى الفلسطيني




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة