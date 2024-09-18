المجلس الوطنى الفلسطينى يدين قصف إسرائيل مدرسة ابن الهيثم شرق غزة

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أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم "الأربعاء"،بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق غزة، والتي تأوي نازحين أجبروا على ترك منازلهم بعد تدميرها.



وذكر المجلس - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن تعامل دول العالم مع الإحتلال الإسرائيلي وكأنه فوق القانون،هو السبب الرئيس وراء استمرار انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته ووقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة،والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتطهير العرقي.



وكانت مصادر محلية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، انتشال 8 شهداء على الأقل، وعدد من الجرحى، بينهم عدد من الأطفال والنساء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مدرسة ابن الهيثم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصابات "الخطيرة جدا" وصلت إلى مستشفى المعمداني في المدينة.