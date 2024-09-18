الكرملين: روسيا تدرس الأسباب وراء تفجير أجهزة البيجر فى لبنان

أ ش أ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم "الأربعاء"،اليوم أن مجموعة من المتخصصين الروس سيدرسون أسباب التفجير الجماعي لأجهزة البيجر في لبنان من أجل الحيلولة دون وقوع حادث مماثل في روسيا أو في أي مكان آخر.



وقال بيسكوف لوكالة أنباء تاس الروسية: "يجب إجراء تحقيق شامل في هذا الحادث،وتحديد أسباب وظروف ما حدث،وتحديد هوية أولئك الذين يقفون وراء هذه الانفجارات الجماعية لمعدات الاتصالات في لبنان"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وأضاف " أن نتائج مثل هذا التحقيق ستسمح للمتخصصين بالقضاء على خطر حدوث شيء مماثل في روسيا أو في أي مكان آخر".



وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض في وقت سابق اليوم أن حصيلة ضحايا تفجيرات أجهزة البيجر أمس الثلاثاء في لبنان بلغت 12 قتيلا، و2800 جريح.