العظمى 35 درجة.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من محافظة بنى سويف، رصد خلاله حالة الطقس، حيث تشهد المحافظة اعتدال درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع أن تشهد الأجواء ليلًا وفى الصباح الباكر، طقسا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.