اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

العظمى 35 درجة.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح فى بنى سويف

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:41 ص
العظمى 35 درجة.. أجواء معتدلة ونشاط للرياح فى بنى سويف حالة الطقس
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من محافظة بنى سويف، رصد خلاله حالة الطقس، حيث تشهد المحافظة اعتدال درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع أن تشهد الأجواء ليلًا وفى الصباح الباكر، طقسا مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حالة الطقس

طقس بنى سويف




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة