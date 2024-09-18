الشرطة الأسترالية: القبض على العقل المدبر لتطبيق تستخدمه شبكات الجريمة المنظمة

كانبرا (أ ش أ)

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل يبلغ 32 عامًا بغرب سيدنى لارتكابه خمس جرائم تتعلق بتشغيل منصة الرسائل "جوست"، وهى منصة تستخدمها شبكات الجريمة المنظمة العالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية - في تقرير لها - أن الشرطة أوضحت أن العديد من العصابات ومنظمات الجريمة المنظمة بعدة دول، منها أستراليا وكوريا الجنوبية، تستخدم هذه المنصة لاستيراد المخدرات وإصدار الأوامر بالقتل.

وقال نائب مفوض الشرطة الأسترالية إيان مكارتني "إن تعطيل أجهزة الاتصال المشفرة المخصصة يتطلب مهارة كبيرة، لكن الأمر المهم الذي نسعى إليه دائمًا ما يكون اختراق المنصات الإجرامية للوصول إلى الأدلة".

وفي السياق، أوضحت الشرطة أن هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها شخص مقيم في أستراليا بإنشاء وإدارة منصة إجرامية عالمية، منوهة بأن ما يصل إلى 50 من المجرمين الأستراليين المزعومين المتهمين باستخدام "جوست" يواجهون أيضًا اتهامات، بما في ذلك أحكام كبيرة بالسجن، مع احتمال اعتقال المزيد في أستراليا والخارج في الأيام القليلة المقبلة.. ولفتت إلى أنها تمكنت من منع وفاة أو وقوع إصابات خطيرة لـ50 فردًا في أستراليا نتيجة لفك تشفير تطبيق "جوست".