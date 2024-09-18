الجيش البولندى ينشر دوريات ليلية فى مناطق الفيضانات للحد من أعمال النهب

وارسو (أ ش أ)

أعلن الجيش البولندى نشر دوريات ليلية فى المناطق المتضررة من الفيضانات للحد من أعمال النهب التى تستهدف ممتلكات ضحايا الفيضانات.

وأوضح الجيش - فى بيان نقله راديو بولندا اليوم الأربعاء، فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن الدوريات مجهزة بمعدات رؤية ليلية وتصوير حرارى لرصد أى تجاوزات وحماية المنشأت التى هجرها سكانها بسبب الفيضانات.

وأصدرت هيئة الأركان العامة بالجيش تحذيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكل من تسول له نفسه اقتحام المنشأت في المناطق التي غمرتها المياه، حيث أكدت أن كل حركة يقوم بها اللص سيتم رصدها على الفور بفضل أجهزة التصوير الحراري ومعدات الرؤية الليلية.

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت نشر 5500 جندي للمساعدة في جهود الإغاثة بالمناطق المتضررة من الفيضانات في جنوب البلاد، إلى جانب نشر 8 فرق من المهندسين العسكريين لتعزيز السدود واستعادة حركة النقل.

وأعلنت الحكومة البولندية "حالة الكارثة" لمدة 30 يوما بسبب الفيضانات، وخصصت مليار زلوتي بولندي (حوالي 230 مليون يورو) لدعم المناطق المتضررة وسكانها.