البنتاجون: لا تغيير فى وضع القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه لا تغيير في وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان.

من جانبه، كشف البيت الأبيض أن واشنطن تواصل الاعتقاد بضرورة التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إن واشنطن "غير ضالعة" في موجة انفجارات متزامنة لأجهزة اتصال في لبنان طالت عناصر في "حزب الله".

وأوضح أن الولايات المتحدة ترغب في إيجاد حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله، معبرًا عن قلق بلاده من أي واقعة يمكن أن تثير التصعيد في الشرق الأوسط.

