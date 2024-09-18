اعتماد نتيجة الإمتحانات الصيفية لكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الصيفي بكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأوضح " عادل حسن" نائب رئيس مجلس للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن 67 طالب وطالبة أدوا الإمتحانات في الفصل الدراسي الصيفي بواقع 42 طالب وطالبة في برنامج الفارم دي (صيدلة إكلينيكية)، و 25 طالب وطالبة في برنامج الفارم دي.

جاءت امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بكلية الصيدلة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على كلية الصيدلة.

وقد استقبل الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، لاعتماد النتيجة مُقدماً التهنئة للطلاب الناجحين.

وأشارت الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بكلية الصيدلة بدأت 5 سبتمبر واستمرت حتى 14 سبتمبر، تأتي الامتحانات تحت إشراف الدكتورة راندا عبد السلام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.