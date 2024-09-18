إنشاء مجمع مستشفيات تخصصية تخدم محافظات القناة قريبا.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية-صبرى غانم

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن عملية التطوير التى تتم الآن بالمستشفيات الجامعية هى الأولى منذ إنشاء المستشفى الجامعى، مشيرًا إلى أن تلك العملية تتم على مراحل ودون توقف لعمل المستشفى.

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أن المشروعات الجديدة التى تتم بالمستشفى الجامعي منها مبنى العيادات الخارجية، ومبنى طب الأسرة، ومبنى طب وجراحة الأطفال بالإضافة إلى تطوير الأقسام الداخلية بالكامل، لافتًا إلى أن التعاون الذى يتم بين الجامعة والمحافظة والمنظومة الصحية فى الإسماعيلية سيعود بالنفع على مواطنى الإقليم، مقدمًا الدعم اللوجستى بالكامل للمستشفيات الجامعية حتى تحقق أهدافها.

وأشار "مندور" إلى أن المستشفى الجامعى يقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمته بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، مؤكدًا أن تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس تأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة، لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية الإسراع فيما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن المبنى الهيكلى لمستشفى جامعة قناة السويس يتكون من 4 أدوار (أرضى + 3 متكرر) بمسطح 3200 متر مربع للدور الواحد، بسعة 206 سرير، وقاعات للمحاضرات والأقسام التعليمية، ويتكون الدور الأرضى من غرف الأشعة، والعمليات، والمغسلة، والمطبخ، والتحاليل، وغرف الكاميرات والتحكم، وتشتمل الأدوار المتكررة أقسام المستشفى.

وتابع "مندور" أن مبنى العيادات الخارجية يتكون من 5 أدوار (أرضى + بدروم + 2 متكرر) بمسطح 2300 متر مربع للدور الواحد، ويشتمل المبنى على 74 عيادة فى مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية.

وأكد الدكتور ناصر مندور، أنه تم اتخاذ الإجراءات التمهيدية لإنشاء مجمع مستشفيات تخصصية، مع عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات المعنية بمحافظة الإسماعيلية، والتى على إثرها تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 31500 متر مربع ووضع تخطيط كامل للمشروع ليضم عدة مستشفيات مثل طب وجراحة الأطفال، ومركزًا لمناظير الجهاز الهضمى والكبد، وغيرها من المستشفيات المتخصصة من أجل تقدم خدمة طبية متميزة للمرضى، إلى جانب الإنتهاء من توسعة مستشفى الأورام والطب النووى لخدمة مرضى الأورام بإضافة دور رابع، فى ضوء زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأورام، وتمهيدًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وفقًا للمبادرة الرئاسية، كما تم الإنتهاء من تأهيل مستشفى الأورام بالكامل لتتطابق مع معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف " مندور" أن أعمال إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى تمت على مراحل هى:

المرحلة الأولى تم البدء فيها من 21 فبراير 2022، أما المرحلة الثانية تم البدء فيها من 11مايو 2023، وشملت عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى “كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزى، وغيره من التجهيزات” بسعة 206 أسرة فى ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما تطرق الدكتور ناصر مندور إلى عملية التطوير الشاملة التى تتم داخل الكلية الطب حيث تم تحديث معامل التشريح والمهارات إلى جانب استقدام معامل التشريح الرقمى على أعلى مستوى إلى جانب مدرجات الجراحات التخصصية معلنًا عن طرح البدء فى مدرجات وقاعات المناقشات فى أقرب وقت.