اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:13 م
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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى طريق الإسماعيلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:49 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى طريق الإسماعيلية إسعاف- أرشيفية
الإسماعيلية-صبرى غانم

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أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية مصر بالقرب من قرية المنايف دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين مستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكانت الأجهزة الامنية بالإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد انقلاب سيارة بالقرب من كوبرى المنايف العلوى طريق الإسماعيلية مصر دائرة مركز ابوصوير.
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسورن وجروح نتيجة تصادم وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.


 







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