اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:47 ص
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:26 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البدرشين زحام مرروري- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة البدرشين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى البدرشين مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

 







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