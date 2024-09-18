إدراج 51 من علماء جامعة الزقازيق ضمن أفضل 2% أكثر تميزاً فى قائمة ستانفورد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق عن إدراج 51 عالمًا من أساتذة جامعة الزقازيق فى قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم حيث تأتى في المرتبة الثانية بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الأساتذة المدرجة أسماؤهم، وفقاً للدراسة الصادرة عن جامعة ستانفورد لأفضل 2%عالم لعام 2024، وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة لتحتل الجامعة مكانة عالية للعام الثالث على التوالي بأكبر عدد علماء بالجامعة.



ويتقدم الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة بخالص التهنئة للأساتذة الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم في التخصصات الرئيسية والفرعية بالجامعة مشيداً بجهودهم في البحث العلمي والعملية التعليمية ورفع اسم ومكانة جامعة الزقازيق فى المحافل الدولية.



ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن قائمة أفضل العلماء حول العالم التي نشرت فى أكتوبر العام الماضي ضمت 43 عالمًا من جامعة الزقازيق، وهذا العام حققت إدراج 51 عالمًا بزيادة ثمانية عالمًا من علماء الجامعة، مؤكداً تفوق الزقازيق في مجالات التصنيف المتعددة والتي تأتي من مؤسسات علمية موثوق بها.



وأضاف الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال أن ترتيب الكليات ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية جاءت كالآتى : كلية العلوم ضمت 15 عالماً، وكلية الطب البيطرى 13 عالماً، وكلية الزراعة 11 عالماً ، وكلية الهندسة ضمت 6 علماء، وكلية الصيدلة 3 علماء، والحاسبات والمعلومات عالمان ، بينما كلية الطب البشرى عالماً واحداً.



جدير بالذكر أن هذه القائمة تضم علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوع و 176 تخصصاً فرعياً ، حيث تم نشر نتائج قائمة مؤشرات الاقتباس المركب لأفضل 2% من العلماء حول العالم في مجلة PloSBiology النسخة الأولى بالعام قبل الماضي ونسخة العام الماضى تم نشرها يوم 19 أكتوبر، وقد استخدمت قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمي العالمي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.