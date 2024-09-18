إدراج طه عوض الله ضمن قائمة ستانفورد لأكثر 2% من علماء العالم أكثر استشهادا

كتب محمد صبحى

أعلنت قائمة ستانفورد الأمريكية لقائمة أعلى 2 % من علماء العالم الأكثر استشهادا فى مختلف التخصصات قائمة العلماء المصريين بالقائمة ومنهم الدكتور طه عوض الله السيد إبراهيم، استاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة بشبرا- جامعة بنها؛ وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته جامعة ستانفورد للعام الحالي.

ويُعد تصنيف جامعة ستانفورد من التصنيفات المرموقة، التي تعزز ثقة الأوساط العلمية البحثية الدولية في علماء، وباحثي جامعة بنها؛ والتي تعد أداة؛ لتحسين الأداء البحثي للجامعة، ووسيلة مهمة؛ لقياس، وتقييم جودة الجامعة على الصعيدين؛ الأكاديمي، والبحثي، فضلاً عن دورها في زيادة التنافسية بين الجامعات في نشر المزيد من البحوث العلمية، والاهتمام بجودتها؛ مما يُثرى الحركة البحثية لها.

ومن الجدير بالذكر، أن قائمة جامعة "ستانفورد" لأفضل 2%من العلماء حول العالم؛ تستعين بقاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمي Elsevier ؛ لاستخراج مؤشرات متنوعة ؛ من بينها: عدد الأوراق البحثية العلمية الدولية المنشورة؛ من العام الأول للنشر العلمي للباحث إلى عام إعلان نتيجة التقييم، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية، والنوعية؛ فى كل تخصص ، ومؤشر هيرش H index؛ وهو أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، وكذلك الاقتباسات من أبحاث منشورة فى مواقع مختلفة.

ويُذكر أن الدكتور طه، حاصلاً على جائزة جامعة بنها التشجيعية في العلوم الهندسية، كما أنه صاحب العديد من الابتكارات وحاصل على براءتى إختراع من أكاديمية البحث العلمي فى مجال الهندسة الإنشائية، كما أن عوض الله عضواً بمجالس تحرير للعديد لهيئات النشر العالمية، كما أنه محكم دولي منذ عام 2012 وحتى تاريخه في أكثر من 90 دورية عالمية لعدد أبحاث تخطي 740 بحثا دوليا طبقاً لإحصائية الموقع الرسمي Web of science