إخلاء العقار المجاور لعقار الورديان المنهار وقطع المرافق عنه

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية، إخلاء العقار المجاور، عقار الورديان المنهار التابع لحى غرب الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة واحدة، وقامت الأجهزة التنفيذية بقطع المرافق عن العقار المجاور استعدادا لإزالة الأجزاء الخطرة ودرء الخطورة.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى غرب الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحادث أسفر عن مصرع 3 وإصابة واحدة، وأوضحت أن العقار صادر له قرار هدم، وأن السكان أصروا على البقاء بالعقار على مسؤليتهم الشخصية، وأكدت على أن العقار خالى حاليا من السكان وجارى رفع الأنقاض وإتخاذ اللازم.

وقد وقع الحادث صباح اليوم، وانتقل إلى موقع الحادث 5 سيارات إسعاف، وأسفر عن وفاة 3 أشقاء وهم رمضان خليل ابراهيم 35 سنة، وفاء خليل ابراهيم 40 سنة، نعمة خليل إبراهيم 44 سنة، وإصابة سعاد أحمد بسطاوى 65 سنة وهى خالة المتوفيين، وتم نقلها الى المستشفى الأميرى الجامعى.



