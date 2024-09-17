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وزير التعليم: 90% من المدارس ستشهد خفض الكثافة لأقل من 50 طالباً

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:38 م
وزير التعليم: 90% من المدارس ستشهد خفض الكثافة لأقل من 50 طالباً وزير التعليم خلال لقاء الصحفيين
كتب محمود طه حسين

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أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن العام الدراسى الجديد 2024,2025، سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.

وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.


 







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