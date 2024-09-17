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وزارة الصحة اللبنانية تدعو جميع اللبنانيين للتخلص من أجهزة اتصال "بيجر"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 04:49 م
وزارة الصحة اللبنانية تدعو جميع اللبنانيين للتخلص من أجهزة اتصال "بيجر" جهاز بيجر منفجر
كتب عبد الوهاب الجندى

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كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن إصابة عشرات اللبنانيين بجروح نتيجة انفجار أجهزة اتصال "بيجر" كانوا يحملونها.

وعلى الفور طالبت وزارة الصحة اللبنانية، من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري.

وشددت الصحة اللبنانية، على رفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى جميع استعداد جميع المستشفيات في البلاد، داعية المواطنيين للتبرع بالدم.

كما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مستشفيات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع أطلقت نداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات إثر استقبالها لعشرات المصابين بانفجار أجهزة الاتصال نتيجة اختراق إسرائيلي وصفته بأنه "عالي التقنية".

وقد قالت وسائل إعلام إن العشرات من أعضاء جماعة "حزب الله" اللبنانية أصيبوا بصورة بالغة، الثلاثاء، في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

 

جهاز بيجر منفجر
جهاز بيجر منفجر

 







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جاهز بيجر

جهاز pagers

اجهزة pagers

تفجير pagers

تفجير بيجر

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