وائل الفشنى يُشعل احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة المولد النبوي الشريف

كتب ـ محمد السيد الشاذلي

أشعل الفنان وائل الفشني، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية" ، مساء اليوم الثلاثاء، بعدد من القصائد النبوية،، والابتهالات والأناشيد الدينية في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بالإضافة إلى عدد من أغنياته الشهيرة، أبرزها عيني لغير جمالكم، قمرًا.

وقدم الفشنى، عدد كبير من القصائد أيضا، منها أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي"، أشتاق يا الله، عيني لغير جمالكم، قمرًا، أكاد من فرط الجمال، أدعوك في وحدتي، صلوا على حضرته، صلينا على مين، الحشاشين، سافر حبيبي، وكنت فين يا وعد، بيت الرفاعي، مالي سواك، حلم يوم بالنبي".

وتأتي احتفالية نقابة الصحفيين في إطار استعادة دور النقابة الثقافي والفني، وإحياءً لذكرى مولد سيد الخلق الرسول محمد - عليه الصلاة والسلام -،باعتباره أحد مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين التهنئة لجميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ويدعو المجلس الزملاء وأسرهم لحضور الاحتفال.