نجيب ميقاتى: نثمن وقوف مصر المستمر بجانب لبنان

إيمان حنا

ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى المؤازر دائما للبنان .

جاء ذلك بعد أن تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي نقل خلاله تضامن مصر رئيسا وشعبا مع لبنان في ما تعرض له من تفجيرات اليوم.

ونقل الوزير أيضا لميقاتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم لبنان في كل ما يحتاجه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.

و كانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت عن سقوط أكثر من 2800 جريح و8 شهداء بينهم طفلة في تفجيرات أجهزة اتصالات الـ"بيجر" في عدد من المناطق اللبنانية، وغالبية الإصابات في اليد.

وعلى الفور طلبت وزارة الصحة اللبنانية من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة pagers أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم بشكل فوري.