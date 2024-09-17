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نائب رئيس الوزراء: لأول مرة فى التاريخ ينخفض معدل الإنجاب بمصر ليصل إلى 2.5%

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:10 م
نائب رئيس الوزراء: لأول مرة فى التاريخ ينخفض معدل الإنجاب بمصر ليصل إلى 2.5% الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة
كتبت هند مختار

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن مبادرة بداية جديدة تشمل برامج لدعم كبار السن وتقديم المشورة الأسرية وتأهيل الأفراد لسوق العمل، وزيادة أعداد الباحثين ودعم البحث العلمى والابتكار.

وتتضمن المبادرة أيضا محور لبناء الطالب المصرى وربطه بسوق العمل، وربط التعليم الفنى من خلال المدارس التكنولوجية بالمعاهد التكنولوجية، لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير بشكل دورى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حول معدلات تنفيذ مبادرة بداية جديدة.

وقال إن المجلس القومي للسكان والمجلس الأعلي للسكان يعمل على تنفيذ البرامج الخاصة بالقضية السكانية، مشيرا إلى أنه لأول مرة في التاريخ يحدث تحسن كبير في معدلات الإنجاب وانخفاضه إلى نسبة 2.5%، وجاري العمل على الوصول إلى المعدلات العالمية والتي تقضي بالوصول إلى نسبة 2.1%.







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