نائب جمهورى يدعو ترامب للجوء للحرس الخاص وسط شكوك بشأن الخدمة السرية

كتبت : نهال أبو السعود

اقترح النائب الجمهوري روس فولشر، أن يفكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في توظيف أمن خاص بعد محاولة الاغتيال الثانية التى تعرض لها ظهر الأحد، حينما حدث إطلاق نار في محيط ملعب الجولف الذي كان المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية متواجد فيه.

وقال فولشر في مقابلة تلفزيونية: "إذا كنت الرئيس ترامب، وهدفي هو البقاء على قيد الحياة، فأنا أريد أن أنظر في الكثير من الخيارات المختلفة، بما في ذلك ربما حتى الأمن الخاص لتعزيز بعض هذه الاحتياجات.. لكن مجتمع الاستخبارات لم يكن صريحًا في اتصالاته مع الكونجرس".

وأشاد فولشر بمسؤولي الخدمة السرية لمنعهم مأساة أكبر في ملعب الجولف يوم الأحد، لكنه قال إن مجتمع الاستخبارات عانى من ضربة للثقة التي يضعها الكونجرس فيه، إلا أنه قال: "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، من كان ليتصور أن أكبر عامل حاسم محتمل لهذه الانتخابات هو إبقاء دونالد ترامب على قيد الحياة؟ عادةً، في دورة انتخابية، نشعر بالقلق بشأن السياسات، وإقبال الناخبين وأنواع الأشياء من هذا القبيل، ولكن في الوقت الحالي، الأمر ببساطة هو إبقاء دونالد ترامب على قيد الحياة".

وتابع: "لحسن الحظ، كان هناك عميل في الخدمة السرية كان يؤدي وظيفته ويبدو أنه أنقذ حياة الرئيس .. وهذا رائع، ولكن بشكل عام، يجب أن أخبركم، أن مجتمع الاستخبارات بشكل عام فقد الكثير من الثقة داخل الكونجرس، لقد اكتسبوا الكثير من عدم الثقة".

تأتي مقابلة فولشر بعد يوم من محاولة اغتيال ترامب ثانية واضحة في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا في محيط ملعب الجولف الخاص به، حيث لاحظ عملاء الخدمة السرية، المتمركزون في بضع حفر قريبة، رجلاً يحمل بندقية يدفع فوهة السلاح الناري عبر محيط الملعب وتم القبض على المشتبه به قبل أن يتمكن من إلحاق الأذى وهو تحسن ملحوظ مقارنة بمحاولة الاغتيال في يوليو في بتلر بولاية بنسلفانيا، والتي دفعت إلى التدقيق الشديد في فشل الخدمة السرية في حماية الرئيس من رصاصة كانت تخدش أذنه لكن الجهد أدى إلى تجدد القلق بشأن مستوى الأمن حول الرئيس السابق.