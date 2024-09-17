مياه قنا: جودة المياه بجميع المحطات مطابقة للمواصفات ولا صحة لتراجع مستواها

قنا صابر سعيد

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، إنه تلاحظ خلال الـ 24 ساعة السابقة كثرة الاتصالات التليفونية على الخط الساخن 125 بشأن الاستفسار عن شائعات تم تداولها بشأن جودة المياه بمحافظات أسوان والأقصر وقنا.

وأوضحت شركة المياه في بيان لها، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار تخص جودة المياه، وأن المياه المنتجة من جميع محطات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مياه مطابقة للمواصفات وذات جودة عالية.

وأكدت، أن جميع العاملين بالشركة حريصين كل الحرص على صحة أبنائهم وذويهم من المواطنين، وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الإشاعات المغرضة.