من أجل تنمية الإنسان المصرى.. شاهد انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، الثلاثاء، إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية" والتى تستهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة فى مصر .

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة يرافقها الدكتور حازم الديب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة فاعليات الاصطفاف للجهات المشاركة فى المبادرة أمام ديوان عام محافظه البحيرة بمدينة دمنهور .

وتهدف المبادرة الرئاسية بداية إلى ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق، والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

وتضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز المبادرة على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.



وفى مجال التعليم تستهدف مبادرة بداية الى تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

وفى مجال الصحة تسعى مبادرة بداية الى إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.

وفى مجال الرياضة تهدف مبادرة بداية الى دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.

وفى مجال الثقافة تستهدف مبادرة بداية الى تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.



كما تستهدف مبادرة بداية تأمين فرص العمل بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

يتم تنفيذ مبادرة بداية في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.



انطلاق المبادرة



انطلاق المبادرة



انطلاق المبادرة



انطلاق المبادرة



انطلاق المبادرة



انطلاق المبادرة



انطلاق المبادرة