اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 03:14 م
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منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحتفل بختام فعاليات الأنشطة الصيفية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 02:39 م
منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحتفل بختام فعاليات الأنشطة الصيفية جانب من الحدث
الإسماعيلية-صبرى غانم

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اختتمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الأنشطة الصيفية باحتفالية أقيمت بالمبنى التربوي، بحضور الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور السيد البنان، مدير عام منطقة الإسماعيلية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب،  نجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيلية التعليمية، و علي الزر، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وعدد من موجهي الإدارة التعليمية ومجلس الآباء والشخصيات العامة.

وخلال كلمته، هنأ فضيلته الجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأشاد بدور الأزهر لرؤيته الإيجابية لتنفيذ النشاط الصيفي واستغلال الطلاب للوقت استغلالاً أمثل. وقدم فضيلته الشكر لإدارة رعاية الطلاب والسادة المعلمين، والشكر لأولياء الأمور لتشجيعهم لأبنائهم ورعايتهم. ثم قدم الوكيل الثقافي للمنطقة الشكر لقيادات الأزهر الشريف وأشاد بدورهم في الرعاية الرياضية والثقافية والاجتماعية لكافة الطلاب.

وأعرب الحضور جميعهم عن شكرهم وامتنانهم لدور الأزهر الشريف في رعاية أبنائه الطلاب والطالبات من خلال الأنشطة الصيفية. وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم الطلاب والمعلمين والمشرفين القائمين على النشاط.
 







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