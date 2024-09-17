مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة تشاركان بيوم تعريفى عن برنامج "ستارز"

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تشارك كلٌّ من مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، فى احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة بيوم تعريفى عن برنامج نجوم مصرية «ستارز» الذى أطلقته المؤسستان فى أغسطس الماضى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 فى مجمع دمنهور بمحافظة البحيرة.

يعد برنامج "ستارز" إحدى ثمار التعاون المشترك بين المؤسستين لتنمية وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ويشمل اليوم التعريفى تقديم محاضرات عن التنمية المستدامة، والوظائف الخضراء وريادة الأعمال، وتاريخ الدولة الفلسطينية ودور مصر الرائد، ومهارات الشباب الرقمية فى مواجهة الحروب الإدراكية.



يذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية وديوان عام محافظة البحيرة يوم الثلاثاء الماضي، بهدف توثيق أواصر التعاون والتنسيق بينهما فى مجال التنمية الثقافية وتنمية قدرات ومهارات الشباب المصري من الجنسين ومن مختلف الأعمار.



