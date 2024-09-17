مع اقتراب بدء الدراسة.. اعرفي موقف القانون من خلافات المصروفات الدراسية

كتبت أسماء شلبى

معركة المصروفات المدرسية دقت ساعتها.. ففي كل عام تتجدد الخلافات بين الأزواج والزوجات بشأن محاولة إلزام الزوج بسداد النفقات التعليمية بأنواعها من مصروفات مدرسية ودروس خصوصية وأجر باص ونفقة ملبس-للزي المدرسي- وخلافه من فواتير الانترنت بسبب الدروس الأن لاين وغيرها من نفقات -دخلت ضمن النفقات المدرسية- حديثا، والعقوبات لمن يتقاعس فى منح الأطفال حقوقهم.

في السطور التالية نرصد الوضع القانوني للنفقات المدرسية وما هي النفقات الواجبة على الزوج وما النفقات التي اعفاه من سدادها، وكيف حسم القانون الخلاف بين الأزواج والزوجات حول نفقات التعليم الأجنبي والخاص، وأبرز المستندات لإقامة دعوي قضائية.

1-تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق. عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم.

2- القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.

3- قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008، أعطى الولاية التعليمية على الصغير "الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه"، للحاضنة بدلا من ولی النفس.

4-المصروفات الدراسية شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتقتصر تلك المصروفات على المبلغ المستحق لتعليم الصغير.

5- لا يدخل في المصروفات المدرسية ثمن الملابس المدرسية كونها تدخل ضمن نفقة الملبس، كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية، لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه-حال ثبوت سداده لها- أما إذا تخلف عن سدادها سابقا فيلزم بدفعها.

6- لا يجوز إلزام الأب بسداد المصروفات المستحقة للمدارس الأجنبية إلا إذا ادعت الزوجة أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.

7- تدخل مصروفات الدروس الخصوصية او الكتب او المراجع الخارجية وفواتير الانترنت ضمن نفقات التعليم إذا أثبت الحاضنة عدم استطاعة الطفل تحصيل العلم من دونها وأقامت الدليل علي ذلك.

8- إلحاق الابن بالتعليم من واجبات الأب طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك بأن يكون الطفل رشيدا فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .

9- الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، شهاة ميلاد الصغير، عقد الزواج أو إشهار الطلاق.

10-خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.

