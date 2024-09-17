اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع سيدتين وإصابة 5 آخرين من جنسيات عربية بحريق شقة سكنية فى إمبابة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 06:02 م
مصرع سيدتين وإصابة 5 آخرين من جنسيات عربية بحريق شقة سكنية فى إمبابة حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدتان تحملان جنسيتى دولتين عربيتين مصرعهما وأصيب 5 آخرين يحملون جنسيات عربية فى حريق شقة سكنية بجوار معهد القلب بإمبابة، وتم نقلهم للمستشفى والسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ونتج عنها وفاة سيدتين وإصابة 5 آخرين ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.


 







حريق شقة

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

إمبابة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة