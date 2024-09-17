مصرع سيدتين وإصابة 5 آخرين من جنسيات عربية بحريق شقة سكنية فى إمبابة

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدتان تحملان جنسيتى دولتين عربيتين مصرعهما وأصيب 5 آخرين يحملون جنسيات عربية فى حريق شقة سكنية بجوار معهد القلب بإمبابة، وتم نقلهم للمستشفى والسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ونتج عنها وفاة سيدتين وإصابة 5 آخرين ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



