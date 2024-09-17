مصدر مطلع: إسرائيل نفذت عملية "البيجر" لنقل قتالها ضد حزب الله لمرحلة جديدة

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع أن إسرائيل نفذت العملية لنقل قتالها ضد حزب الله إلى مرحلة جديدة مع السعي لعدم بلوغ حرب شاملة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أفادت تقارير أن أجهزة النداء التي تستخدم في الاتصالات بين اعضاء حزب الله انفجرت بعد ظهر اليوم، مما أدى إلى إصابة المئات، وفقاً لأجهزة الأمن اللبنانية، ومنذ ذلك الحين تزايدت التكهنات بأن هذه التكنولوجيا تعرضت للاختراق أو التخريب بطريقة ما من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.